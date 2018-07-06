Fenerbahçe'nin Çok İstediği Wilshere, West Ham United'la Anlaştı
Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği Jack Wilshere, İngiliz ekiplerinden West Ham United'la 3 yıllık anlaştı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jack Wilshere için İngiltere'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sky Sports'un geçtiği bilgiye göre dün West Ham United ile masaya oturan Jack Wilshere, Doğu Londra ekibine 'evet' dedi.
3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
İngiliz yıldızın West Ham United'ın sunduğu 3 yıllık teklifi kabul ettiği ve transferin kısa süre içerisinde tamamlanacağı yazıldı. Sky'ın haberinin dışında Guardian da Wilshere'in West Ham ile anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu. Oyunucunun 3 yılda toplam 15 milyon pound kazanacağı belirtildi.
FENERBAHÇE ÇOK İSTİYORDU
Arsenal ile yolların ayıran Wilshere, Fenerbahçe'nin radarına girmişti. Uzun süredir devam eden görüşmeler sonucu İngiliz orta sahanın sarı laciverli formayı giymesi bekleniyordu.
YORUMLAR (4)
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İngiltere veya İspanyadan gelen hiç bir futbolcu veya hoca Fenere yaramadı. Anelka dahil. iyi ki gelmedi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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3 yılda 15 milyon paund doğruysa bırak orda kalsın zatenCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah korudu..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Aziz yıldırımı mum ile arayacağız yazın bir kenera.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır