Erol Bilecik: "Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü" - Haberler Spor
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Erol Bilecik: "Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Erol Bilecik:

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Bilecik konuşmasında, 6 Kasım 2002'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı Galatasaray derbisinin 19. yıldönümü olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, 6 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe'nin 6 Kasım 2002 tarihinde Galatasaray'ı 6-0 yenmesiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Ekonominin alfabesinin rakamlar olduğunu dile getiren Erol Bilecik, "Milyonlarca Fenerbahçeliyi bir arada tutan şeyin sayılarla, rakamlarla ifade edilemeyeceğini çok iyi biliyorum. Bizi bir arada tutan esas şey bu çubuklu sevda. Fenerbahçeli olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan binlerce şey var ama bugünkü atmosfere çok yakışacak birkaç şeyi sizlerle paylaşmak isterim. Günün ilk rakamı 6. Çünkü bugün 6 Kasım. 6 Kasım 2002'de Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü. Bunu söylemeden geçemeyeceğim" dedi. - İSTANBUL

Erol Bilecik: Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü

Erol Bilecik: Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü

Erol Bilecik: Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü

Erol Bilecik: Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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