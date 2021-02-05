Fenerbahçe'nin Beveren'e kiraladığı Frey golle tanıştı
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Fenerbahçe'nin Beveren'e kiraladığı Frey golle tanıştı

05.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:58
Fenerbahçe'nin Beveren'e kiraladığı Frey golle tanıştı

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve sezon başında Waasland Beveren'e kiraladığı Michael Frey, yeni takımıyla siftah yaptı. İşviçreli futbolcu, Beveren'in Oostende'ye 3-2 yenildiği maçta takımının ilk golünü attı.

Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Waasland Beveren'e kiraladığı Michael Frey, performansıyla göz doldurdu.

İsviçreli futbolcu, Waasland Beveren'in Belçika Kupası son 32 turunda Oostende ile karşılaştığı maçta golle tanıştı. Mücadelenni 22. dakikasında kalecinin büyük hatası sonrası gelişen atakta topla buluşan Frey, kaleciyi geçip şıkn bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

FREY'İN PERFORMANSI TUR İÇİN YETERLİ OLMADI

Mücadele 3-2 Oostende galibiyetiyle sonuçlanıp Beveren elense deMichael Frey, attığı gol ve gösterdiği performansla tam not aldı.

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