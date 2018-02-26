Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a Attığı Gol 79 Cm ile Ofsayt
Fenerbahçe'nin dün akşam Beşiktaş'a attığı golün, 79 cm ile ofsayt olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan 7. dakikasında Fernandao'nun attığı golde "ofsayt" tartışmaları yaşandı.
Yayıncı kuruluşun pierosuna göre, Fernandao'nun Beşiktaş'a attığı golde 79 cm ofsayt tespit edildi.
HERKES "OFSAYT" DEDİ
Fernandao'nun golünü yorumlayan spor yorumcusu Ahmet Çakar da "Fenerbahçe golü net ofsayttan attı" dedi. Çakar'ın ardından pozisyon için bir yorum da Deniz Çoban'dan geldi. Çoban da Çakar'ın görüşüne katılarak, "Pozisyon ofsayt" ifadelerini kullandı.
Ahmet Çakar'ın ardından Erman Toroğlu pozisyonu yorumladı ve "Fernandao'nun golü ofsayt. Bu adamlar Dünya Kupası'na gidecek, böyle bir ofsaytı nasıl kaçırır? Amatör bir hakemim kaçırmayacağı bir pozisyon" dedi.
YORUMLAR (25)
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konya maçında konyanın iki penaltısı verilmedi.iki kırmızısı es geçildi bjk nin burda gelip duyar kasıyorlar.ayıptır şu an bjk yarıştaysa hakemlerin payı şenol hocadan fazlaCevap Yaz 1 6 Yayından KaldırKARTAL: ne kadar kuyruk acınız var bee ağlayın duyanınız olur belki merak etmeyin sizede gelecek sıra korkmayın titreyin :D3 2 Yayından Kaldır
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Bu BJK neden böyle hep küçük Emrah modunda , ne olacak bu takımın hali bilmiyom. Çok ezik bir takım sürekli ağlama modunda adamlar :DCevap Yaz 7 18 Yayından KaldırKARTAL: hepinize vuruyor ondan böyle hissediyorsunuz D2 1 Yayından KaldırOĞUZ ŞENGÜL: küçük emrah modu diosun ne alaka kaç maçtır bi ton haksızlıga biz ugruyoruz aynı şeyler size olsa görürüm emrahı gene stadı yakarsınız artık :D cahil herifler8 2 Yayından Kaldır