Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a Attığı Gol 79 Cm ile Ofsayt

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan 7. dakikasında Fernandao'nun attığı golde "ofsayt" tartışmaları yaşandı.

Yayıncı kuruluşun pierosuna göre, Fernandao'nun Beşiktaş'a attığı golde 79 cm ofsayt tespit edildi.

HERKES "OFSAYT" DEDİ

Fernandao'nun golünü yorumlayan spor yorumcusu Ahmet Çakar da "Fenerbahçe golü net ofsayttan attı" dedi. Çakar'ın ardından pozisyon için bir yorum da Deniz Çoban'dan geldi. Çoban da Çakar'ın görüşüne katılarak, "Pozisyon ofsayt" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın ardından Erman Toroğlu pozisyonu yorumladı ve "Fernandao'nun golü ofsayt. Bu adamlar Dünya Kupası'na gidecek, böyle bir ofsaytı nasıl kaçırır? Amatör bir hakemim kaçırmayacağı bir pozisyon" dedi.