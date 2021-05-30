Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı
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Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı

Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda ve Devler Ligi'ndeki unutulmaz çeyrek final başarısında takımın golcüsü olan Sırp Mateja Kezman, yorumculuğa başladı. Ancak Kezman'ı uzun süre sonra ekranlarda gören hayranları onu tanıyamadı. Bir dönem 'bebek yüzlü golcü' diye bahsedilen efsane forvetin yaşlanmış hali, görenleri şaşırttı.

Kezman da yıllara yenik düştü. Sarı-Lacivertliler'de 2006-2009 yılları arasında takımın gol yükünü çeken Sırp forvet, ülkesinde yorumculuğa başladı. Sırp forveti uzun süre sonra ekranlarda görenler onu tanıyamadı. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 26 yaşında olan ve şimdi 42 yaşında olan Kezman, sosyal medyada 'yaşlandığımızı anladık' başlığına konu oldu.

416 MAÇ 198 GOL

Kariyerinde PSV, Chelsea, Atlecio Madrid, PSG gibi takımlarda top koşturan Kezman, futbol hayatı boyunca çıktığı 416 karşılaşmada 198 gol ve 44 asist yaptı. PSV'de oynadığı dönemde dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Kezman, Chelsea kariyerinin ardından düşüşe geçmiş ve istenilen patlamayı yapamamıştı. Son başarılı olduğu durak Fenerbahçe olmuştu Sırp futbolcunun.

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Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı - Haberler Spor
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