Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Helsinki oldu
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Helsinki oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Neftçi Bakü'yü kupanın dışına iten Helsinki oldu. Temsilcimiz ilk maçı 19 Ağustos'ta evinde rövanş müsabakasını ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yol haritası belli oldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde play-off turunda Finlandiya'nın Helsinki takımıyla eşleşti.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe ilk maçını 19 Ağustos'ta evinde oynayacakken, rövanş müsabakası ise 26 Ağustos'ta yapılacak. Sarı-lacivertliler, play-off turundaki rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Grup kuraları ise 27 Ağustos Cuma günü çekilecek.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Helsinki oldu
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