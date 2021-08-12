Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Helsinki oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Neftçi Bakü'yü kupanın dışına iten Helsinki oldu. Temsilcimiz ilk maçı 19 Ağustos'ta evinde rövanş müsabakasını ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yol haritası belli oldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde play-off turunda Finlandiya'nın Helsinki takımıyla eşleşti.
İLK MAÇ KADIKÖY'DE
Fenerbahçe ilk maçını 19 Ağustos'ta evinde oynayacakken, rövanş müsabakası ise 26 Ağustos'ta yapılacak. Sarı-lacivertliler, play-off turundaki rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Grup kuraları ise 27 Ağustos Cuma günü çekilecek.