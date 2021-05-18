Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler

Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın kazanmasının ardından Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa'daki durumu netlik kazandı. Buna göre; Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan dahil olacak ve turu geçmesi durumunda gruplara kalacak. Sivasspor ise yeni bir organizasyon olan UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Trabzonspor da Konferans Ligi'ne 3. eleme turundan katılacak, bordo-mavililer 2 elemeyi geçmeleri durumunda gruplara kalacak.