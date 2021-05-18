Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler
Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın kazanmasının ardından Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa'daki durumu netlik kazandı. Buna göre; Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan dahil olacak ve turu geçmesi durumunda gruplara kalacak. Sivasspor ise yeni bir organizasyon olan UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Trabzonspor da Konferans Ligi'ne 3. eleme turundan katılacak, bordo-mavililer 2 elemeyi geçmeleri durumunda gruplara kalacak.
Süper Lig'de Avrupa kupalarına gidecek takımlar ve geçecekleri eleme aşamaları belli oldu.
FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ'NE PLAY-OFF TURUNDAN KATILACAK
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından gelecek sezon Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılacak ve bu turu geçmesi durumunda gruplarda yer alacak. Bu turda maçlar 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
YİĞİDOLAR, KONFERANS LİGİ'NE
Ligi beşinci bitiren Sivasspor, Avrupa kupalarında mücadele edecek. Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı almasının ardından Sivasspor gelecek sezon yeni kurulan UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak. Yiğidolar, 2. Eleme Turu'ndan UEFA Konferans Ligi'ne dahil olacak ve ilk maçlarına 22 ve 29 Temmuz tarihinde çıkacak. Sivasspor'un gruplarda yer alabilmesi için 3 eleme turu geçmesi gerekiyor.
TRABZONSPOR, KONFERANS LİGİ İÇİN 2 ELEME OYNAYACAK
Sivasspor ile birlikte lig dördüncüsü Trabzonspor da UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek. Bordo-mavililer, 3. Eleme Turu'ndan gireceği UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçlarını 5 ve 12 Ağustos tarihinde oynayacak. Trabzonspor'un gruplarda yer alabilmesi için 2 eleme geçmesi gerekiyor.
GALATASARAY, MANCHESTER UNİTED'I BEKLİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray'ın önünde iki seçenek bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde finali Manchester United kazanırsa, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3.Ön Eleme Turu'ndan (3-4 Ağustos) katılacak. Villarreal kupayı alırsa sarı-kırmızılılar, 2. ön elemeden (20-21 Temmuz) başlayacak.
BEŞİKTAŞ, CHELSEA'Yİ TUTACAK
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılabilmek için Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin durumunu bekleyecek. Devler Ligi'nde mutlu sona Chelsea ulaşırsa Beşiktaş'ın gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin, ligini ilk 4'te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4'e giremezse siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden başlayacak.