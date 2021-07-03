Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi sona eren Elseid Hysaj için kolları sıvadı
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Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi sona eren Elseid Hysaj için kolları sıvadı

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Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı getirmesinin ardından transfere yoğunlaştı. Sarı-lacivertli takımın, Napoli'yle sözleşmesi sona eren sağ bek Elseid Hysaj'ı renklerine katmak için girişimlere başlayacağı öğrenildi. Arnavut futbolcu, sağ bek oynamanın yanı sıra sol bekte de forma verilmesi halinde başarılı bir performans ortaya koyuyor. Bu özelliğiyle 27 yaşındaki oyuncunun, Vitor Pereira'nın yeni jokeri olması ve birçok mevkide değerlendirilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen teknik direktör konusu sonuca ulaştı. Portekizli hoca Vitor Pereira yeniden sarı-lacivertlilerin teknik direktörü oldu. Bu gelişmenin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, gündemine Napoli'yle sözleşmesi sona eren Elseid Hysaj'ı aldı.

ALMANYA VE İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

Fanatik'in Corriere dello Sport'tan aktardığı habere göre; Fenerbahçe 'nin, son olarak Napoli forması giyen ve şu anda boşta olan Elseid Hysaj ile ilgilendiği belirtildi. 27 yaşındaki başarılı savunmacı için ayrıca Almanya'dan ve İtalya'dan pek çok takımın takipte olduğu bildirildi.

SÖZLEŞME UZATMAYACAK

Asıl mevkisi sağ bek olan Arnavut futbolcu, sol bekte de forma verilmesi halinde başarılı bir şekilde görev yapabiliyor. Bu arada Napoli ile mukavelesi sona eren Hysaj'ın, kesin bir şekilde sözleşmesini uzatmayacağını yönetime bildirdiği öğrenildi. Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 359 maçta 3 gol ve 13 asistlik katkı vermişti.

Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi sona eren Elseid Hysaj için kolları sıvadı
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