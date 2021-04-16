Fenerbahçe, Moussa Marega ve Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı
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Fenerbahçe, Moussa Marega ve Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için transfer mesaisi başladı. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi hücum hattına kaliteli ayaklar getirmek. Bu doğrultuda Kanarya, uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcular Moussa Marega ve Kenan Karaman'la her konuda anlaşmaya vardı.

Bu sezon hücum hattından beklediği gol katkısını alamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sene kalitesini ispatlamış hücumcuları kadrosuna katmak istiyor. Recep Kıyatsıl'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Moussa Marega ve Kenan Karaman'la her konuda anlaşmaya vardı.

MAREGA'DA İŞLEM TAMAM

Bilindiği gibi Moussa Marega, Porto'nun sözleşme uzatmak teklifini kabul etmemişti. Marega tüm sıkıntılara rağmen bu sezon Portekiz ekibi Porto ile 25 maça çıktı ve 6 gol attı. Emre Belözoğlu'un ısrarla istediği Marega'nın menajeri ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, 29 yaşındaki golcü futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı.

KENAN KARAMAN'LA PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Ayrıca Fenerbahçe, Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona erecek Kenan Karaman'la prensip anlaşması sağladı. Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un da gündeminde olan 27 yaşındaki milli forvetle söz kesildi. Kenan Karaman, Abdullah Avcı ile telefonda görüşmesine rağmen Emre Belözoğlu'nun iknası sonucu yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe, Moussa Marega ve Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı
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