Fenerbahçe, Milan forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer'le ilgileniyor

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde oynadığı dönemde ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi olan, Simon Kjaer yeniden Fenerbahçe'nin gündeminde. Yeni sezonda Szalai'nin yanına bir savunmacı transfer etmek isteyen sarı-lacivertlilerde ilk hedefte Danimarkalı savunmacı var. Emre Belözoğlu, hem Macar savunmacının gelişimi hem de futbolculara liderlik yapacak bir isim düşündüğü için Kjaer'i takıma katmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun planlamasına başladı. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon için savunmacı transferinde kumar oynamak istemiyor. Savunmaya başarısını ispatlamış ve tecrübeli bir futbolcu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, eski futbolcusu şu anda İtalya Serie A'da Milan forması giyen Simon Kjaer'le ilgileniyor.

TISSERAND VE LEMOS HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan Tisserand ve Lemos'un performansı beğenilmezken, devre arasında sarı-lacivertli ekibe dahil olan katılan Szalai'nin performansı ise beğenildi. Gelecek sezon bu bölgede hata yapmak istemeyen sarı-lacivertlilerde savunma konusunda gündeme Simon Kjaer geldi. Belözoğlu'nun bu transferle bizzat ilgilendiği iddia edildi.

TAKIMA LİDERLİK YAPACAK

Özellikle Szalai'nin göstermiş olduğu olağanüstü performansın yanına tecrübeli bir futbolcu katmak isteyen Belözoğlu, hem Macar stoperin gelişimi hem de takımda liderlik yapacak bir isim düşünüyor. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen Simon Kjaer daha sonrasında 12.5 milyon Euro'ya İspanya'nın Sevilla takımına transfer olmuştu.