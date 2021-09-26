Fenerbahçe, Zajc transferinde dolandırıldı iddiası! Sarı-lacivertli kulüp, otomobil şirketinin tuzağına düştü
2 yıl önce Fenerbahçe'nin Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc transferinde, sarı-lacivertli kulübün dolandırıldığı iddia edildi. Hollandalı bir araba şirketi, kendisini İtalyan kulübü olarak tanıtıp transferin son taksitinin yatırılmasını istedi. Sarı-lacivertliler ise bu şirkete 831 bin 929 euro gönderdi. Empoli kulübü daha sonra ödemeyi alamadığı için Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etti ve gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler aynı rakamı İtalyan kulübün hesabına da yatırmak zorunda kaldı.
Fenerbahçe'nin Miha Zajc transferinde dolandırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hollandalı bir araba şirketinin, sarı-lacivertli kulübe kendini Empoli gibi tanıtarak transferin son taksitini aldığı öne sürüldü.
OTOMOBİL ŞİRKETİNE DAVA AÇILDI
Play Spor'un Hollanda'dan De Gelderlander Nieuws'den aktardığı habere göre, son taksit ödemesini alamayan Empoli ise Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet ederek lisansın geri çekilmesini istedi. Bu yüzden aynı rakam bu sefer Empoli kulübüne yatırıldı ve sarı-lacivertliler, otomobil şirketine dava açtı.
HİÇBİR ŞÜPHELİ TUTUKLANMADI
Gelderland mahkemesi geçtiğimiz günlerde otomobil şirketinin parayı Fenerbahçe'ye geri ödemesi gerektiğine hükmetti. Bir sözcü, polisin cezai soruşturma yürüttüğünü söyledi. Şu ana kadar hiçbir şüpheli tutuklanmadı.