Fenerbahçe, Michael Frey'i Nürnberg'e kiraladı

Fenerbahçe, İsviçreli golcü Michael Frey'i, Almanya 2'nci Lig takımlarından Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

19.08.2019 16:29
Fenerbahçe, Michael Frey'i Nürnberg'e kiraladı

Fenerbahçe, İsviçreli golcü Michael Frey'i, Almanya 2'nci Lig takımlarından Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.
25 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile 25 maçta forma giymiş, 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.