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Martin Skrtel, Fenerbahçe, Spor

Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek

Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Martin Skrtel 4 taksidini alamadığı için şikayette bulunmuştu. Karar Slovak oyuncunun lehine çıktı. Fenerbahçe, Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek.

20.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:05
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek

Fenerbahçe küme düşme korkusu yaşadığı sezonun artçılarını yaşamaya devam ediyor. Başakşehir forması giyen Martin Skrtel, 4 taksidini alamayınca FIFA'ya başvurmuştu.

FIFA SKRTEL'İ HAKLI BULDU

Sabah'ta yer alan habere göre Slovak oyuncu, karara göre faizleriyle birlikte toplam 1.7 milyon euro (yaklaşık 13 milyon TL) almaya hak kazandı.

35 yaşındaki deneyimli stoper, 2016 ile 2019 yılları arasında Fenerbahçe'nin formasını giymişti. Kısa bir süreliğine İtalyan ekibi Atalanta'ya imza atan tecrübeli defans, sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de eski sportif direktör Comolli, teknik direktör Cocu, futbolcular Soldado ve Neustadter de FIFA'ya gitmişti.

Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
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Haber Yorumları (1)
ERKAN: Verin adamin hakkini
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