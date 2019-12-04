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Fenerbahçe, Mario Mandzukic'i transfer etmek istiyor!

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Juventus'un Hırvat golcüsü Mario Mandzukic'e gözünü dikti. Sarı-lacivertli takım, 33 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

04.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:29
Fenerbahçe, Mario Mandzukic'i transfer etmek istiyor!

ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler şampiyonluk için gözünü karartırken birçok yıldızı listesine almıştı. Ara transfer döneminin yaklaştığı günlerde listesinde önemli oyuncular bulunan Fenerbahçe için yine yıldız bir isim gündeme geldi.

BU SEZON FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Bir kanat ve sol bek alması beklenen sarı-lacivertlilerin ile ilgilendiği iddia edildi. 5. yılına girdiği 'ta bu sezon forma şansı bulamayan Hırvat golcüyle temasa geçtiği ileri sürülen Fenerbahçe'nin ocak ayında imzaların atılması için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi. Sezon başında İngiltere ve İtalya'dan da birçok kulübün gündeminde olan Mandzukic'in bu süreçte hiçbir resmi maçta oynamaması transfer piyasasını düşürdü.

476 MAÇTA 188 GOL ATTI

Çin ve Katar gibi ülkelerin takımlarından da teklifler aldığı belirtilen yıldız golcünün İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Profesyonel kariyerinde 6 farklı takımın formasını giyen Mario Mandzukic, toplam 476 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 188 kez rakip fileleri havalandıran Hırvat yıldız, 86 da asist yaptı. Mandzukic, kariyerinin en golcü sezonunu Bayern Münih'te yaşadı. Hırvat futbolcu, 2013-14 sezonunda Alman ekibiyle çıktığı 45 resmi karşılaşmada 25 gol sevinci yaşadı.

(Takvim)


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: Fenerbahçe, Mario Mandzukic'i transfer etmek istiyor!
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HABER YORUMLARI (2)

  • BİRİSİ:
    ne kadar işi bitmiş adam varsa alın 33 yaş 40 yaş farketmez demi vizyonsuz yönetim ? 30 küsür yaşındaki mevlüt aldınız 2 milyon euro dan fazla alıyor yatışta afferim böyle devam
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  • SOKAKTAKİ FB Lİ:
    Bomba transfer, bu güne kadar alınanlar hakikaten tam bir bomba, Adil RAMİ fransanın dünya şampiyonasındaki yıldızı, Zanka üst düzey futbol takımlarında oynadı diye yazıldı, geleceğin yıldızı Zaiç hepsi bomba transferler, allah var iyi patladılar, bakalım gerçek ise bu nasıl patlayacak. . .
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