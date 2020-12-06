Denizlispor-F.Bahçe maçında protokol tribününde gerginlik yaşandı

Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede protokol tribününde gerginlik yaşandı. Polis ve özel güvenlik görevlileri araya girerek tartışmayı büyümeden sonlandırdı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Yeşil siyahlı takımın yöneticileri maç başlangıcından itibaren hakım Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterirken, Fenerbahçeli yöneticiler de bu itirazlara sözlü karşılık verdi.

POLİS ARAYA GİRDİ

İki takım yöneticileri arasında yaşanan gerginliği polis ve özel güvenlik çalışanları büyümeden yatıştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT