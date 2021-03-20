Fenerbahçe, Liverpool'dan Xherdan Shaqiri'yle ilgileniyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve için kıyasıya bir yarış içindeyken önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin Liverpool'dan Xherdan Shaqiri'yi istediği iddia edildi. Daha önce adı sık sık Galatasaray ile de anılan İsviçre Milli Takımı'nın tecrübeli futbolcusunu Lazio ve Sevilla'da yakından takip ediyor.

Fenerbahçe önümüzdeki sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler sezon sonunda Liverpool'dan ayrılma ihtimali bulunan Xherdan Shaqiri ile ilgileniyor.

GALATASARAY İDDİALARI DA GÜNDEME GELMİŞTİ

İngiliz basınının haberinde Fenerbahçe dışında İsviçre Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Shaqiri ile Lazio ve Sevilla da ilgileniyor. Daha önce transfer dönemlerinde adı sık sık yine Türkiye ile anılan Shaqiri için özellikle Galatasaray iddiaları gündeme gelmekteydi.

SAKATLIKTAN YAKASINI KURTARAMADI

2018'de Stoke'tan 14.7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Shaqiri, şans bulmakta zorlandığı dönemler dışında sakatlık sorunlarıyla da Liverpool'da bir türlü istenen seviyeye ulaşamadı. Bu sezon Liverpool'da toplam 18 maça çıkan Shaqiri, 1 gol atarken 4 de asist yaptı. 83 kez İsviçre Milli Takımı forması giyen 29 yaşındaki yıldızın Liverpool ile sözleşmesi 2023'te bitecek olsa da bu yaz Liverpool'dan ayrılabileceği belirtilmekte.

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