Fenerbahçe, limitin yükseltilmemesi durumunda Luiz Gustavo ile mecburen yollarını ayıracak Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği arasında yapılacak toplantıda limit esnekliğinin sağlanmaması durumunda Luiz Gustavo ile mecburen yollarını ayıracak. Sarı lacivertlilerin, oyuncuya teklif yapan Fransız devi Olympique Lyon'dan 10 milyon euro istediği öğrenildi.

Fenerbahçe, gözlerini bugün Kulüpler Birliği ve TFF arasında yapılacak görüşmeye çevirdi. Limitlerin esnetilmemesi durumunda taraftarı çok üzecek bir ayrılık yaşanabilir. Sabah'ın haberine göre toplantıdan çıkacak olumsuz sonuçla birlikte Olympique Lyon'a transferi için 10 milyon euro istenen Luiz Gustavo, takımdan mecburen ayrılacak.

AYRILIĞI İSTEYEN YOK

Fenerbahçe yönetimi, teklife henüz yanıt vermedi. Başkan Ali Koç, Gustavo'nun kesinlikle takımda kalmasını istiyor. Aynı şekilde Luiz Gustavo da Fenerbahçe'de çok mutlu ve ayrılmak gibi bir düşüncesi yok.

%40 ESNETİLMESİ TEKLİF EDİLECEK

Süper Lig'in 8 ekibi bugün TFF'yi ziyaret ederek belirlenen limitlerin değiştirilmesini isteyecek. Açıklanan limitlere %15'lik aşma payı bırakılırken kulüpler bu payın %40 olmasını teklif edecek.

İMZALAR ARKA ARKAYA

Teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u oturtan sarı lacivertli takım, transfer bombalarını da aynı gün içerisinde birkaç saat aralıkla patlattı. Fenerbahçe, şimdiye dek Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini resmen duyurdu.

SIRA EMRE BELÖZOĞLU'NDA

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirildiğinin de kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

35 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra bu sezon 28'i ligde 35 maça çıkan Gustavo hem ikili mücadele hem de pas performansıyla öne çıktı. 33 yaşındaki Brezilyalı, yüzde 91 pas başarılı yüzdesi yakalarken, girdiği ikili mücadelelerin de yüzde 54'ünü kazandı.