Fenerbahçe Legends Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde Fenerbahçe Legends ve Schalke 04 Traditionsmannschaft arasında dostluk maçı düzenlenecek.Sportanlage Ückendorf Stadı'nda gerçekleştirilecek maçta, Fenerbahçe ve Schalke 04'te forma giymiş ünlü futbolcular sahada olacak. Dostluk maçının biletleri, Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneğinden temin edilebiliyor. Fenerbahçe Legends Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE LEGENDS SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN?

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde Fenerbahçe Legends ve Schalke 04 Traditionsmannschaft arasında dostluk maçı düzenlenecek. 12 Nisan Cumartesi günü Sportanlage Ückendorf Stadı'nda gerçekleştirilecek maçta, Fenerbahçe ve Schalke 04'te forma giymiş ünlü futbolcular sahada olacak. Dostluk maçının biletleri, Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneğinden temin edilebiliyor.

Sportanlage Ückendorf Stadı'nda TSİ 15.30'da Schalke 04 Traditionsmannschaft ile Fenerbahçe Legends takımları arasında yapılacak karşılaşmada, daha önce Fenerbahçe forması giymiş ünlü oyuncuların yanı sıra Schalke 04'te oynamış ve Almanya Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşamış futbolcular yer alacak.

Dostluk maçında Fenerbahçe takımında Serkan Özsoy, Erol Bulut, Mehmet Yozgatlı, Elvir Boliç , Miroslav Stoch, Bülent Uygun, Ceyhun Fersoy, Ali Bilgin, Önder Turacı, Deniz Barış, Kemal Aslan, Serkan Balcı, Erhan Albayrak, Bruno Alves ve Marcio Nobre gibi isimlerin yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe Legends takımının teknik ekibinde de Yılmaz Vural ve Bülent Uygun yer alacak. Schalke 04 takımında ise Olaf Thon, Oliver Reck, Ailton Goncalves gibi tanınmış isimlerin forma giymesi bekleniyor.

Türk Alman dostluğunu pekiştirmek amacıyla düzenlendiği belirtilen dostluk maçının biletleri, Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneğinden temin edilebiliyor.