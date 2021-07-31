Fenerbahçe Kulübünde yüksek divan kurulu toplantısı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Kulübünde yüksek divan kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübünde yüksek divan kurulu toplantısı başladı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübünün temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısı başladı.

Fenerbahçe Kulübünün temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısı başladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yöneticiler ve üyeler katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir çevrim içi gerçekleştirilen toplantı, bu kez yüz yüze yapıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, sarı-lacivertli kulübün 78 yaşındaki Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Mevcut yönetimin, geçmişte yapılan haksızlıkların maddi ve manevi hesabını soracağını dile getiren Küçük, "Başkan ve yöneticilerin ağzından çeşitli zamanlarda bunu duyduk. 19 Temmuz'u Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutladık. Fenerbahçe sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde dernek ve şubeleriyle, gönül vermiş taraftarlarıyla büyük bir kulüptür. Tokyo'ya 22 sporcumuzu gönderdik. Sporcularımızın çoğu başarılı sonuçlar aldı ve almaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Andreas Pereira'dan Fenerbahçe iddialarına sürpriz yanıt: Alex'in formasını giymek muhteşem olurdu
Andreas Pereira'dan Fenerbahçe iddialarına sürpriz yanıt: Alex'in formasını giymek muhteşem olurdu
Fenerbahçe, Palmeiras'ta forma giyen golcü futbolcu Miguel Borja'nın transferi için kolları sıvadı
Fenerbahçe, Palmeiras'ta forma giyen golcü futbolcu Miguel Borja'nın transferi için kolları sıvadı
UEFA'dan tarihi karar! Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek
UEFA'dan tarihi karar! Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Sezen Aksu Şevval Şahin Çağatay Akman
Spor Diego Eda Erdem Mete Gazoz Abdullah Avcı Ceyhun Gülselam
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe Kulübünde yüksek divan kurulu toplantısı başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 11:09:22. #1.15#

title