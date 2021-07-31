Fenerbahçe Kulübünde yüksek divan kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübünün temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısı başladı.

Fenerbahçe Kulübünün temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısı başladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yöneticiler ve üyeler katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir çevrim içi gerçekleştirilen toplantı, bu kez yüz yüze yapıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, sarı-lacivertli kulübün 78 yaşındaki Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Mevcut yönetimin, geçmişte yapılan haksızlıkların maddi ve manevi hesabını soracağını dile getiren Küçük, "Başkan ve yöneticilerin ağzından çeşitli zamanlarda bunu duyduk. 19 Temmuz'u Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutladık. Fenerbahçe sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde dernek ve şubeleriyle, gönül vermiş taraftarlarıyla büyük bir kulüptür. Tokyo'ya 22 sporcumuzu gönderdik. Sporcularımızın çoğu başarılı sonuçlar aldı ve almaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür