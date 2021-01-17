Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcu Attila Szalai'yi kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcu Attila Szalai'yi kadrosuna kattı

17.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 17.01.2021 23:26
Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcu Attila Szalai'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcu Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcu Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Attila Szalai." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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