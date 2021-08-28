Fenerbahçe, kovulan Erol Bulut'un yaptığı transferlerle şimdilerde şaha kalktı
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Fenerbahçe, kovulan Erol Bulut'un yaptığı transferlerle şimdilerde şaha kalktı

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Sarı-Lacivertliler'de geçen sezon ligin ikinci yarısında bileti kesilen Erol Bulut, bu sezon Pereira ile kendine gelen takımın iskeletini oluşturan isim oldu. Szalai, Valencia ve Pelkas'ı aldıran Bulut, aynı zamanda kulübün ekonomisine de katkı sağladı.

Hürriyet'in haberine göre; Teknik direktör Erol Bulut'un süratli stilinden etkilenip, önce Alanyaspor'a aldırmak istediği ancak başaramayınca Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği Enner Valencia, iki sezondur attığı ve attırdığı gollerle sarı lacivertli takımı sırtlayan isim oldu. Valencia, özellikle bu sezon hücumdaki en önemli silah haline geldi.

Fenerbahçe, kovulan Erol Bulut'un yaptığı transferler sayesinde şimdilerde şaha kalktı

Ve Fenerbahçe bu oyuncu için bir bonservis bedeli ödemedi. 31 yaşında olmasına rağmen Fenerbahçe onu istediği bir bedele rahatlıkla satabilir.

PELKAS'I İSTEDİ

Erol Bulut, Valencia dışında özellikle Dimitris Pelkas'ın alınmasını istedi. Fenerbahçe, PAOK'a Yunan yıldız için 2 milyon euro ödedi. Takımın en önemli futbolcularından biri olan Pelkas için şimdilerde 15 milyon euro seviyesinde bir bedel konuşuluyor.

Fenerbahçe, kovulan Erol Bulut'un yaptığı transferler sayesinde şimdilerde şaha kalktı

TERCİHİ SZALAI

Erol Bulut'a, devre arası transfer döneminde 5 stoper adayı sunuldu. Ve Bulut, tercihini Attila Szalai'den yana kullandı. Szalai, taraftarlara ve futbol kamuoyuna göre şu anda takımın en değerli ve yeri doldurulamaz oyuncusu.

Fenerbahçe, kovulan Erol Bulut'un yaptığı transferlerle şimdilerde şaha kalktı
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