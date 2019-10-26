Fenerbahçe-Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep maçında forma giyen Moses, 8 hafta aranın ardından maça çıkacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekipte uzun süredir sakatlığı bulunan Moses, ilk hafta oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-0 yendiği Gaziantep maçı sonrasında ilk maçına çıkıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriqi
Konyaspor: Ertuğrul, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Skubic, Anicic, Mücahit, Jevtovic, Alper, Milosevic, Miya
FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.