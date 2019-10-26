Fenerbahçe-Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

26.10.2019 19:02

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekipte uzun süredir sakatlığı bulunan Moses, ilk hafta oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-0 yendiği Gaziantep maçı sonrasında ilk maçına çıkıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriqi

Konyaspor: Ertuğrul, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Skubic, Anicic, Mücahit, Jevtovic, Alper, Milosevic, Miya

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.