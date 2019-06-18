Fenerbahçe kongresine damga vuran sözler: Bizi Terim'den kurtarın
Fenerbahçe'nin olağan genel kurulunda konuşan kongre üyesi Mehmet Gürel, "Bizi Terim hegemonyasından kurtarın. Arkadaşlarım dalga geçiyor" sözleriyle damga vurdu.
Kongrede konuşan üyelerden Mehmet Gürel, "Bizi Terim hegemonyasından kurtarın. Arkadaşlarım dalga geçiyor, artık şampiyon olalım" ifadesini kullandı.
"FATİH TERİM HEGEMONYASINDAN KURTARIN"
Mali kongrede 30 kişi konuşma yaparken, Mehmet Gürel isimli Sarı-Lacivertli üye Başkan Ali Koç'tan Fatih Terim hegemonyasına son verilmesini istedi. Gürel, "Sayın Ali Koç sizin için canımı veririm. Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın. Benzia, Slimani, Frey gibi çöpleri, 35 yaşındaki Kolarov'u, 40 yaşındaki Emre Belözoğlu'nu transfer etmeyin. Artık şampiyon olalım. Bütün arkadaşlarım benimle dalga geçiyor" dedi.
"15 MİLYON EUROYU KİM ALDI?"
Mehmet Atakan da "Merih Demiral'ı Fenerbahçe'den bedelsiz gönderenlerin tespit edilmesini istiyorum. Halâ kulüptelerse görevlerinden alınmalılar. Fener'in kasasından 15 milyon euroyu kim aldı?" diye konuştu.
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FATİH BABA SEN NASIL BİR EFSANSNSIN DE KOYMUŞŞ DUIRUŞUN MİLLETE BÖYLE AYY SESLI GÜLDÜM ŞU EZİKLERE :)))))))))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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MALUMUN İLANIDIR. . . . . . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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PUHAHAHA. . TEK EĞLENCEMİZ FENERBAHÇE. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bunu söyleyenin gerçek Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum ! Fenerlilerdeki düşünce bu bile olsa Galatasaraya ser verip sır vermezler eğlence konusu yaptırmazlar !Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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kuşlar ağlamayın :))Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır