Fenerbahçe Kongresinde İlhan Ekşioğlu ile Zeki İzci Arasında Tartışma Yaşandı

Fenerbahçe kongresinde tansiyon yükseldi! Sarı lacivertli kulübün kongre üyelerinden Zeki İzci, Aziz Yıldırım'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Zeki İzci'nin eleştirileri sonrası Aziz Yıldırım'ın yanında yer alan yöneticiler ve tribünlerde Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri çok sert tepki gösterdi.

"TORUNLARIYLA GÜZEL EMEKLİLİK DİLİYORUM

Zeki İnci'nin, "Aziz Yıldırım'a bundan sonraki hayatında torunlarıyla güzel bir emeklilik diliyorum" sözlerinden sonra ortalık karıştı. Divan Başkanı Vefa Küçük bu noktada devreye girerek üyeleri sert bir şekilde uyardı. Vefa Küçük, Zeki İzci'nin üzerine yürüyen üyelere sakin olmaları yönünde sert bir çağrı yaptı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle Zeki İzci kürsüden uzaklaştırıldı.