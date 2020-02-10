Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında ikinci kez GMG Kırklarelispor ile karşılaşacak. İlk maçta sarı lacivertli takım Kırklarelispor'u 3-0 mağlup etmişti. Peki, Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor maçı hakemi kim? İşte detaylar...
Fenerbahçe - Kırklarelispor ikinci maçı 11 Şubat Salı günü sarı lacivertlilerin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Çeyrek final maçının ilkinde İbrahim Sürgülü'nün 57. dakikada kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe müsabakayı 3-0'lık üstünlükle tamamlamıştı. Fenerbahçe - Kırklarelispor muhtemel 11'i...
FENERBAHÇE - KIRKLARELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Kupası Çeyrek Final maçları kapsamında Salı günü Ülker Stadyumunda düzenlenecek Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor maçı saat 20.30'dagerçekleşecek. Maç, A Spor kanalından canlı olarak aktarılacak.
FENERBAHÇE - KIRKLARELİSPOR MAÇI HAKEMİ
Fenerbahçe'nin deplasmanda top koşturacağı Ziraat Kupası ikinci maçı, Suat Arslanboğa yönetiminde oynanacak. İsmail Şencan birinci, Osman Gökhan Bilir ikinci yardımcı hakem olarak yer alacağı maçta İlker Yasin Avcı dördüncü hakemliği üstlenecek.
FENERBAHÇE - KIRKLARELİSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI
Kırklarelispor'un rövanş maçı, 11 Şubat günü Kadıköy'de Fenerbahçe ev sahipliinde gerçekleşecek. İşte maçın bilet fiyatları:
Fenerium Alt E - 38,50 ?
Maraton Alt E - 35,00 ?
Fenerium Alt/ Maraton Alt D-F - 27,50 ?
Fenerium Alt/ Maraton Alt C-G - 22,50 ?
Fenerium Alt/ Maraton Alt B-H - 20,00 ?
Fenerium Alt/ Maraton Alt A-I - 16,00 ?
Fenerium Üst/ Maraton Üst E - 14,00 ?
Fenerium Üst/ Maraton Üst D-F - 12,50 ?
Fenerium Üst/ Maraton Üst C-G - 11,50 ?
Fenerium Üst/ Maraton Üst B-H - 10,00 ?
Fenerium Üst/ Maraton Üst A-I - 9,00 ?
Migros/ Spor Toto - 5,00 ?