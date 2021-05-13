Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı - Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı

Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 17.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı. Demir Grup Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, ikinci bölümde ise rejenerasyon çalışması yaptı.

Bu arada Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve daha sonra Kayseri'ye gidecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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