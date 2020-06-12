Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı Fenerbahçe, Süper Lig'e geri dönüşündeki ilk maçında erken bir kırmızı kartla şoku yaşadı, Ozan Tufan kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı kupa mücadelesinde forma giyemeyecek.

87 günün ardından tekrar başlayan Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk ederken, 13. dakikada sarı-lacivertliler 10 kişi kaldı.

12. dakikada Ozan Tufan, Dje Dje'ye yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Atilla Karaoğlan sarı kartını gösterdi. VAR hakemi Bahattin Şimşek'in çağrısının ardından pozisyonu VAR ekranından izleyen Karaoğlan, Ozan Tufan'ın yaptığı hareketin oyun kuralları dışında olduğuna karar veren Karaoğlan, kırmızı kartını gösterdi.

KUPADAKİ TRABZON MAÇINDA YOK

Kartın ardından kulübedeki Emre Belözoğlu'nun çok sinirli olduğu göze çarptı ve tecrübeli isim yanındaki sandalyeyi kaldırıp yere fırlattı. Maçın hakemi, itirazların ardından Emre Belözoğlu'na da kulübede sarı kart gösterdi.

Ozan Tufan, Türkiye Kupası'nda Salı günü Trabzonspor ile oynayacakları maçta cezalı duruma düştü.