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Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak

Süper Lig'de 2020/21 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacağı belirtildi. Sarı lacivertli ekipte sportif direktör olan Emre Belözoğlu'nun bir numaralı hedefinin Senegalli golcü olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
30.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 30.07.2020 14:29

Süper Lig'de sezonu 7. sırada bitirip önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılamayacak Fenerbahçe, transfer için hareketlenmeye başladı. Sarı lacivertliler sportif direktör Emre Belözoğlu'nun çok istediği Mame Thiam için teklifini hazırladı. Kasımpaşa'ya Miha Zajc, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç önerilecek. Teklif kısa sürede İstanbul temsilcisine iletilecek.

Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çekti. Vedat Muriqi, ligde 15 gol kaydederken, ona en yakın isim 7 kez ağları sarsan, sözleşmesini fesheden Kruse oldu. Fenerbahçe, yeni sezonda daha fazla isimden skor katkısı almak için kolları sıvadı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BİR NUMARALI HEDEFİ

Kasımpaşa'da 15 maçta sol kanat, 11 karşılaşmada forvet ve 2 kez de sağ kanatta oynayıp ağları 11 defa sarsan Mame Thiam, Emre Belözoğlu'nun bir numaralı hedefi haline geldi. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için ilk adımı atmaya hazır. Buna göre Sarı-Lacivertliler işi takas yoluyla bitirmek istiyor. Lacivert- Beyazlılar'a Miha Zajc, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç önerilecek. Resmi temasın kısa sürede kurulması bekleniyor.

KASIMPAŞA PARA TALEP EDİYOR

Kasımpaşa cephesi takasa sıcak baksa da para da istiyor. İstanbul temsilcisinin Mevlüt'ü tekliften çıkartıp iki oyuncunun yanı sıra 500 bin Euro talep edeceği öne sürüldü. Taraflar arasında kıran kırana bir pazarlık olması muhtemel. Fenerbahçe, bu işi fazla uzatmadan bir an önce Thiam'a imza attırıp ilk günden yeni sezon hazırlıklarına katılmasını istiyor.

(Akşam)

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