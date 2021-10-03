Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe maçı kaçta? FB Kasımpaşa maçı ne zaman? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe maçı kaçta? FB Kasımpaşa maçı ne zaman?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe maçı kaçta? FB Kasımpaşa maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa ile oynayacağı lig mücadelesi son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe maçı kaçta? FB Kasımpaşa maçı ne zaman?

Fenerbahçe ile Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig 8. Hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-0 gibi üzücü bir skorla mağlup olan Fenerbahçe, Kasımpaşa maçıyla çıkış yakalamak istiyor. Futbol severler ise Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı ile ilgili internette "Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe maçı kaçta? FB Kasımpaşa maçı ne zaman?" sorularını aratıyor. Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Ekim Pazar günü saat 16:00'da Sükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanacak. Fenerbahçe maçı saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yaparken, karşılaşmanın 4. hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe : Altay, Kim, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo, Crespo, Rossi, Ferdi, Muhammed, Serdar Dursun, Berisha Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kasımpaşa : Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Engin Altay Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Pınar Deniz Alişan
Spor Marcao Salih Uçan Stefan Kuntz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Armin Laschet Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe maçı kaçta? FB Kasımpaşa maçı ne zaman? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 16:37:54. #1.11#