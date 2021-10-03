Fenerbahçe ile Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig 8. Hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-0 gibi üzücü bir skorla mağlup olan Fenerbahçe, Kasımpaşa maçıyla çıkış yakalamak istiyor. Futbol severler ise Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı ile ilgili internette "Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe maçı kaçta? FB Kasımpaşa maçı ne zaman?" sorularını aratıyor. Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Ekim Pazar günü saat 16:00'da Sükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanacak. Fenerbahçe maçı saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yaparken, karşılaşmanın 4. hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER!



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