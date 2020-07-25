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Fenerbahçe Karagümrük'ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı! 3 yıllık sözleşme imzalanacak

Fenerbahçe Karagümrük'te sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip, Darri'nin bonservisi için Karagümrük'e 500 bin Euro ödeyecek.

25.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:01

Transferde yeni sezon çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Karagümrük'ün başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncusu Brahim Darri'yi kadrosuna dahil etti.

Fanatik'in haberine göre; transferde düşük bütçeli oyunculara yönelen Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için Karamgümrük'e 500 bin euro ücret ödeyecek.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol 1 asistlik Brahim Darri, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN INSTAGRAM TALEBİ

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sportif direktör koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, Darri'nin imza öncesi aktif olarak kullandığı Instagram hesabının temizlemesini istedi. Darri de Belözoğlu'nun bu talebini yanıtsız bırakmadı ve hesabında sadece 4 gönderi bıraktı.

Fenerbahçe Karagümrük'ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı! 3 yıllık sözleşme imzalanacak
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