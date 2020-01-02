Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı. Alper Boğuşlu'dan boşalan kaleci antrenörlüğü görevine, Borussia Dortmund genç takımı antrenörü Marco Knoop getirildi.
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
YERİNE MARCO KNOOP GETİRİLDİ
Açıklamada Alper Boğuşlu'dan boşalan göreve Borussia Dortmund'un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop'un getirildiği ifade edildi.
Knoop, kariyerinde daha önce Leipzig ve Bochum'da görev yapmıştı.
Haber Videosu: Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı
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aman ne önemli bir haberCevap Yaz Yayından Kaldır
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volkan gibi adam dururkenCevap Yaz Yayından Kaldır
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Volkan DEMİREL ne iş yapar? İlla ki para mı harcamak lazım? Sizde bir garipsiniz. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır