Haberler » Spor » Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı - Spor

Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı. Alper Boğuşlu'dan boşalan kaleci antrenörlüğü görevine, Borussia Dortmund genç takımı antrenörü Marco Knoop getirildi.

02.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:45

, takımının kaleci antrenörü ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

YERİNE MARCO KNOOP GETİRİLDİ

Açıklamada Alper Boğuşlu'dan boşalan göreve Borussia Dortmund'un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop'un getirildiği ifade edildi.

Knoop, kariyerinde daha önce Leipzig ve Bochum'da görev yapmıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (3)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler