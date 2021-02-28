Fenerbahçe kafilesi Trabzon'dan ayrıldı
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Fenerbahçe kafilesi Trabzon'dan ayrıldı

28.02.2021 23:00 | Son Güncelleme: 28.02.2021 23:04
Fenerbahçe kafilesi Trabzon'dan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, kentten ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, kentten ayrıldı.

Süper Lig'de 27'nci haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u Dimitris Pelkas'ın golüyle 1-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 54'e çıkaran sarı-lacivertliler ligde 3'üncü basamakta yer aldı. Fenerbahçe kafilesi, Medical Park Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından otobüsle Trabzon Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kafile havalimanındaki işlemlerin ardından uçakla İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

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