Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
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Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI - Haberler | Spor
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesinde özel uçakla Gaziantep'e geldi.

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Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesinde özel uçakla Gaziantep'e geldi.

Gaziantep Havalimanı'nda taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlar Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, teknik direktör Erol Bulut ve heyeti ile sarı lacivertli takımın oyuncuları, konaklayacakları otele geçti. Taraftarlar, karşılama sırasında futbolculara çiçek takdim etti. Oyuncular da taraftarları kırmayarak fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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