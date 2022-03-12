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Fenerbahçe kafilesi Alanya'ya geldi

AA - Mustafa Kurt - Spor
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Fenerbahçe kafilesi Alanya'ya geldi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaşan Fenerbahçe kafilesi, buradan takım otobüsüyle kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Bu arada bir grup Fenerbahçe taraftarı, takım kafilesini havalimanında çiçeklerle karşılayıp, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

AA / Mustafa Kurt - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Antalya, Alanya, Spor, Haberler

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