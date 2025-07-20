Fenerbahçe kaç defa üçüncü oldu?
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler, ekran başında hem eğlenceli hem de öğretici bir maceraya atılıyor. Yarışmacının cevaplamaya çalıştığı her soru, seyircilerde hem heyecan hem de yeni şeyler öğrenme isteği doğuruyor. Stüdyoda yaşanan gerilim ve coşkuya tanık olanlar, kendi bilgilerini test etmek için zihinlerini zorluyor. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?
Programın interaktif yapısı sayesinde izleyenler, sadece ekrana bakan kişiler olmaktan çıkıp adeta yarışmanın bir parçası haline geliyor. Soruları yarışmacıyla birlikte düşünüp çözmeye çalışırken, eğlenceli anlar yaşarken bir yandan da bilgi dağarcıklarını genişletiyorlar. Bu enerjik ve öğretici formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, bilgi yarışması tutkunları için benzersiz bir keyif sunuyor. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?
1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE EN FAZLA ÜÇÜNCÜ OLAN FUTBOL TAKIMI HANGİSİDİR?
A: Beşiktaş
B: Fenerbahçe
C: Galatasaray
D: Trabzonspor
Cevap : C