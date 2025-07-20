Fenerbahçe kaç defa üçüncü oldu?

Programın interaktif yapısı sayesinde izleyenler, sadece ekrana bakan kişiler olmaktan çıkıp adeta yarışmanın bir parçası haline geliyor. Soruları yarışmacıyla birlikte düşünüp çözmeye çalışırken, eğlenceli anlar yaşarken bir yandan da bilgi dağarcıklarını genişletiyorlar. Bu enerjik ve öğretici formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, bilgi yarışması tutkunları için benzersiz bir keyif sunuyor. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE EN FAZLA ÜÇÜNCÜ OLAN FUTBOL TAKIMI HANGİSİDİR?

A: Beşiktaş

B: Fenerbahçe

C: Galatasaray

D: Trabzonspor

Cevap : C