Fenerbahçe, James Nunnally içim resmi teklifi yaptı!

24.12.2019 23:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:14

Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmalar çalışmaları sürüyor. Stimac ile yollarını ayıran ve Malcolm Thomas'ı renklerine bağlayan sarı-lacivertli takım eski oyuncusu Nunnally'i listesine aldı.



Sportando'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Nunnally'e sezonun kalan bölümü için 300 bin dolarlık teklif sundu.



Haberde; Çin ekibi hanghai Sharks'ın, maaşında büyük bir indirime gitmedikçe oyuncunun ayrılmasına izin vermeyeceği ancak görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



