Fenerbahçe, İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'le imza aşamasına geldi
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Fenerbahçe, İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'le imza aşamasına geldi

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Fenerbahçe'de yeni hoca belirsizliği devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekizli hoca Fonseca'nın iletişim ajansı tarafından yalanlamasının ardından sarı-lacivertlilerin hedefinde başka bir teknik direktör olduğu ortaya çıktı. EURO 2020'de tarih yazan ve Fransa'yı eleyerek çeyrek finale yükselen İsviçre'nin hocası Vladimir Petkovic'le Ali Koç'un bizzat görüşerek prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin hoca adayları bir bir eksilirken, sarı-lacivertlilerin hedefindeki asıl isim ortaya çıktı. İsviçre Milli Takımı'yla EURO 2020'de dolu dizgin yoluna devam eden Vladimir Petkovic, Fenerbahçe'yle imza aşamasına geldi.

EURO 2020 SONRASI SON PÜRÜZLER GİDERİLECEK

Hürriyet'in haberine göre; Ali Koç'un bizzat görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Petkovic'in, Fransa maçından sonra resmi olarak açıklanması bekleniyordu. Ancak İsviçre'nin penaltılara giden mücadeleyi kazanarak Fransa'yı saf dışı bırakmasının ve çeyrek finale çıkmasının süreci uzattığı ortaya çıktı. Çeyrek finalde İspanya ile kozlarını paylaşacak olan İsviçre'nin, EURO 2020'ye veda etmesinin ardından Fenerbahçe'nin de Petkovic ile son pürüzleri halledeceği ve takımın başına getireceği belirtiliyor.

SÖZLEŞME FESİH BEDELİ YOK

Fenerbahçe'nin listesinde olduğu belirtilen bir diğer isim Slaven Bilic'in Beijing Guoan ile yaşadığı sebeplerden dolayı sarı-lacivertlilere olumsuz yanıt vermek zorunda kaldığı gündeme gelmişti. Ancak Vladimir Petkovic'in sözleşme fesih bedelinin olmadığı ve İsviçre Futbol Federasyonu ile anlaşarak ayrılarak Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.

YILLIK 2 MİLYON EURO

Fonseca, Bjelica, Rafael Benitez gibi isimlere göre Petkovic'in maliyetinin daha düşük olması bekleniyor. Son olarak Fonseca'nın, yıllık 6 milyon euroluk maaş beklentisi olduğu konuşulmuştu. Ancak sarı-lacivertlilerin, Boşnak teknik adam Petkovic'e yıllık 2 milyon euro civarı ödeme yapacağı kaydediliyor.

TÜRKİYE'Yİ TANIYOR

EURO 2020'de Fransa'yı eleyerek takımıyla tarih yazan Vladimir Petkovic, 2011-2012 sezonunda o dönem Süper Lig'de yer alan Samsunspor'un başına geçti. Samsunspor kariyeri henüz lig tamamlanmadan sona eren ve 23 0cak 2012'de karşılıklı sözleşmesi feshedilen Petkovic'in teknik adamlık serüveni farklı bir yöne evrildi. Kovulduktan sonra yeni sezon için Sion ile anlaşan teknik adam bu takımın başında hiçbir maça çıkmadan Lazio'nun başına geçen Boşnak çalıştırıcı, 2014 yılında Hittzfeld ile yolları ayrılan İsviçre'nin başına getirildi. Petkovic o tarihten bu yana milli takımın başında yer alıyor.

Fenerbahçe, İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'le imza aşamasına geldi
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Haber Yorumları (2)
EREN İSMAİL: Petkovic iyi olurdu lige iyi bir yabancı teknik direktör renk katar
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HAZRETİ MEGATRON: Medya'ya bakarsak fenerbahçeyi aynı anda 16 hoca yönetecek.
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