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Fenerbahçe, ilk mağlubiyetini aldı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor
Fenerbahçe, ilk mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etti. Ev sahibi ekip, 16'ncı dakikada Okaka ve 90'ıncı dakikada Gulbrandsen'in kaydettiği gollerle sarı-lacivertli ekibi 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0, 2'nci haftasında Fraport-TAV Antalyaspor'u 2-0, 3'üncü haftasında ise Altay'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligin 4'üncü haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasından ise sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Ligde geride kalan 4 haftada puan kaybı yaşamayan Fenerbahçe, 5'inci haftada Medipol Başakşehir engeline takıldı. Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrılırken Fenerbahçe bu sezon ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri
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