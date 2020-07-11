HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Daum: İngiltere'de çalışmak istiyorum

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum'un İngiltere Championship ekibi Bristol City'de çalışmak istediği belirtti.

11.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:25

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor 'u çalıştıran teknik direktör Christoph Daum, İngiltere'de görev yapmanın hayalini kuruyor.

Yaklaşık 3 yıldır boşta olan 66 yaşındaki teknik adamın, Championship takımlarından Bristol City ile temas kurduğu ortaya çıktı.

Bristol Live adlı sitede yer alan habere göre; Bristol City CEO'su Mark Ashton, deneyimli teknik adamın kendilerine iş başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Kariyerinde 5 lig şampiyonluğu bulunan Daum, son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmış ve 2017 yılında görevinden ayrılmıştı.

TÜRKİYE'DE 3 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Christoph Daum, Türkiye'de 1994-95 sezonunda Beşiktaş ile, 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında ise Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

(Kaynak: Fanatik)

Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Daum: İngiltere'de çalışmak istiyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu Politika
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Etçil dev çekirge türü Tunceli'de görüntülendi Yaşam
Etçil dev çekirge türü Tunceli'de görüntülendi
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim? Güncel
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır Güncel
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması...
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Şifa bulmak için Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'daki su dolu tünele akın ediyorlar
Şifa bulmak için Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'daki su dolu tünele akın ediyorlar
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı daraltılmış bölge seçim sistemi gelirse İstanbul'da 30'a ayrılacak
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı daraltılmış bölge seçim sistemi gelirse İstanbul'da 30'a ayrılacak
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
İstanbul'da üç kez ihtar alan minibüs şoförü disipline sevk edilecek
İstanbul'da üç kez ihtar alan minibüs şoförü disipline sevk edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yılmaz Tunç Bülent Turan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Filiz Akın Mabel Matiz
Spor Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Daum: İngiltere'de çalışmak istiyorum - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 12:25:48. #1.15#
title