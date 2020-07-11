Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Daum: İngiltere'de çalışmak istiyorum Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum'un İngiltere Championship ekibi Bristol City'de çalışmak istediği belirtti.

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor 'u çalıştıran teknik direktör Christoph Daum, İngiltere'de görev yapmanın hayalini kuruyor.

Yaklaşık 3 yıldır boşta olan 66 yaşındaki teknik adamın, Championship takımlarından Bristol City ile temas kurduğu ortaya çıktı.

Bristol Live adlı sitede yer alan habere göre; Bristol City CEO'su Mark Ashton, deneyimli teknik adamın kendilerine iş başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Kariyerinde 5 lig şampiyonluğu bulunan Daum, son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmış ve 2017 yılında görevinden ayrılmıştı.

TÜRKİYE'DE 3 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Christoph Daum, Türkiye'de 1994-95 sezonunda Beşiktaş ile, 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında ise Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

(Kaynak: Fanatik)