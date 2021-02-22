Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavgada yeni perde! Mahkemelik oldular

Spor Toto Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports, Fenerbahçe'nin kendilerine karşı yürüttüğü "beFAIR" kampanyası sebebiyle Fenerbahçe'ye ve Ali Koç'a "fikri mülkiyet ihlali" davası açtı.

Katar merkezli eğlence şirketi beIN Media Grup'un Spor Toto Süper Lig maçlarını yayınlayan televizyon kanalı beIN Sports, şirketin marka itibarını zedelediği gerekçesiyle, Fenerbahçe'nin başlattığı "beFAIR" kampanyası sonrası sarı-lacivertli kulübe ve Ali Koç'a fikri mülkiyet ihlali davası açtı.

24 SAAT İÇİN TÜRKİYE'DEKİ MAHKEMELERE BAŞVURACAKLAR

Londra merkezli ekonomi gazetesi City A.M.'in haberine göre, yayıncı kuruluşun avukatları, önümüzdeki 24 saat içinde Türkiye'deki fikri mülkiyet mahkemelerine başvuracak.

Bir beIN Medya Group sözcüsü konuyla alakalı, "Haklarımızı korumak için gereken her türlü yasal işlemi yapacağız. Daha önce de gösterdiğimiz gibi, fikri mülkiyetin korunmasında tavizsiz bir yaklaşım benimsiyoruz, bunun tek sebebi futbolun ekonomik temeli olması." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Arsenal'den Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe, beIN Sports'un imza törenine erişimini engellemiş, sarı-lacivertli futbolcular maç önü ısınmaya ve maç sonu röportajlara "beFAIR" yazılı tişörtlerle çıkmış, reklam panolarına "rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" yazılmıştı.

SÜREÇ NASIL BU NOKTAYA GELDİ?

Taraflar arasındaki gerginlik ilk olarak, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hande Sümertaş'ın ani istifasının ardından beIN Sports'ta çalışmaya başlamasıyla başlamıştı. Fenerbahçe Kulübü, VAR görüntülerinin beIN Sports tarafından Hande Sümertaş'ın talepleri doğrultusunda manipüle edildiğini iddia etti.

Bu tartışmalar arasında yayıncının taraftar tezahüratı yayın seçeneğinde Fenerbahçe'ye küfür edilen bir tezahüratın yayınlanması ve kurumun özür mesajının saat 19.05'e denk gelmesi Fenerbahçe'nin tepkisinin daha da büyümesine sebep olmuş ve bu olayın ardından sarı-lacivertliler, tepkiyi saha içine taşımışlardı.

"PARANIZI KESERİZ" SÖZLERİ FENERBAHÇE'Yİ SİNİRLENDİRDİ

Kısa süre önce Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanlığı görevine getirilen Rashed Al-Marri'nin açıklamaları bardağı taşıran son damla olmuştu.

Al-Marri, sarı-lacivertlilerin son dönemde yayıncı kuruluş ile yaşadığı problemlerle ilişkin verdiği röportajda "Kimse şirketimizden birinin kovulmasını isteyemez. Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur." demiş, bu açıklama Fenerbahçe'nin daha büyük tepkisini çekmişti.

Fenerbahçe'nin 1-0 kaybettiği Göztepe maçı öncesinde teknik direktör Erol Bulut, bu açıklamaya "Kimse Fenerbahçe'yi tehdit edemez" diyerek cevap vermiş, Fenerbahçe de reklam panolarına "Vakit tamam, hodri meydan!" yazmıştı.