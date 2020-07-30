HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren genç teknik adam Erol Bulut, iki yardımcısıyla Fenerbahçe'ye geliyor. Bulut, futbolculuk döneminde formasını giydiği sarı lacivertlilere 21 yıl sonra bu kez teknik direktör olarak geri dönmüş olacak.

30.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:58

Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da kısa sürede yakaladığı başarılarla dikkat çeken Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başına geçmek için gün sayıyor.

Türkiye Kupası finalinde son kez Alanyaspor'un başında sahaya çıkan genç teknik adamın, finalin ardından yönetim ve oyuncularla vedalaştığı öğrenildi. Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sona eren Bulut, uzun süredir görüşme halinde olduğu, futbolculuk döneminde de formasını giydiği Fenerbahçe'ye imza atacak.

TARAFLAR ARASINDAKİ SORUN ÇÖZÜLDÜ

Taraflar arasındaki tek sorun da dün çözüldü. Başarılı çalıştırıcı, ekibini de Kanarya'ya getirmek istiyordu ancak yönetim bu duruma müsaade etmemişti. Son yapılan görüşmede Sarı-Lacivertliler, Bulut'un beraberinde iki antrenörünü daha getirmesine izin verdi. Bu doğrultuda genç hoca, analist İbrahim Kemal Menderes ile kondisyoner Pantelis Pantelopoulos'u yanında sarı lacivertli kulübe getirecek.

Genç yaşına rağmen devraldığı takımları ayağa kaldıran Erol Bulut artık Fenerbahçe'nin başarısı için mesai harcayacak. Resmi imzaların en kısa zamanda atılması bekleniyor.

Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Güncel
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı 3. Sayfa
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Magazin
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti
Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı
Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Bursa'da sahibinin elinden kaçarak giyim mağazasına dalan kurbanlık boğa, büyük korku ve panik yaşattı
Bursa'da sahibinin elinden kaçarak giyim mağazasına dalan kurbanlık boğa, büyük korku ve panik yaşattı
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hazal Kaya Serdar Ortaç Kerem Bursin Cate Blanchett
Spor İrfan Buz Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bayram Futbolcu Beşiktaş Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 16:13:15. #1.14#
title