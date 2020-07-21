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Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Süper Lig'de sezonu hayal kırıklıkları altında tamamlayan ve yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber geldi. Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Alman yıldızın sarı lacivertli kulübün teklifini reddettiği öğrenildi.

21.07.2020 10:18 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:27

Gelecek sezon sıkı bir yapılanmayı hedefleyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mesut Özil konusunda istediğini alamadı. Yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'nın "Bir gün Fenerbahçe'ye gelecek" açıklamasının ardından kendisi için ciddi gündem oluşan Mesut Özil konusunda Almanya'dan sıcak bir haber geldi. BILD, sarı-lacivertlilerin Mesut Özil ile temasa geçtiğini ancak tecrübeli oyuncunun yapılan teklifi reddettiğini iddia etti.

Arsenal'den senelik 12 milyon euro garanti ücret alan ve 1 yıllık daha kontratı olan 31 yaşındaki oyuncunun, yüksek maaşını bırakıp gitmeyi istemediği ifade edildi.

"SEMBOLİK RAKAMA GELİRSE OLUR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise geçtiğimiz günlerde, "Mesut Özil'i Acun çıkardı galiba. Ona sormak lazım. Mesut Özil, çok iyi bir Fenerbahçeli'yse sembolik bir rakama gelmek isterse olur tabii ki. 12 milyon euro net para alıyor. Haydi indirim yaptı, 6 yaptı, 4 yaptı. Yok bu paralar artık" demişti.

ARTETA TERCİH ETMİYOR

Arsenal'de Mikel Arteta'nın tercih ettiği isimler arasında yer almayan 31 yaşındaki futbolcu, 23 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
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