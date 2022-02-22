Fenerbahçe ikna edememişti! Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla söz kesiyor
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Beşiktaş, sezon başında Fenerbahçe'nin Türkiye'de çalışmaya ikna edemediği dünyaca ünlü hoca Nuno Espiriyo Santo'yla temasa geçti. Portekizli teknik direktörle görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, yeni sezonda takımı Espiriyo Santo'ya emanet etmek için söz kesmek istiyor.
Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de sezon başında peşinden koştuğu hoca Nuno Espirito Santo için harekete geçti.
ESPIRITO SANTO İLE TEMASA GEÇİLDİ
Akşam'ın haberine göre, Teknik direktör arayışında olan ve sezonu Önder Karaveli ile tamamlamaya karar veren Beşiktaş, Nuno Espirito Santo ile temasa geçti. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin de uzun süre peşinden koştuğu Portekizli teknik adamla anlaşmaya çalışıyor.
BEŞİKTAŞ SÖZ KESMEK İSTİYOR
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin onayı doğrultusunda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Nuno Espirito Santo ile temasa geçti. Gelecek planları ve isteklerini sunan Kazancı, Portekizli çalıştırıcıyı ikna ederek söz kesmek istiyor.
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