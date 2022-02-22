Fenerbahçe ikna edememişti! Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla söz kesiyor

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de sezon başında peşinden koştuğu hoca Nuno Espirito Santo için harekete geçti.

ESPIRITO SANTO İLE TEMASA GEÇİLDİ

Akşam'ın haberine göre, Teknik direktör arayışında olan ve sezonu Önder Karaveli ile tamamlamaya karar veren Beşiktaş, Nuno Espirito Santo ile temasa geçti. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin de uzun süre peşinden koştuğu Portekizli teknik adamla anlaşmaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ SÖZ KESMEK İSTİYOR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin onayı doğrultusunda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Nuno Espirito Santo ile temasa geçti. Gelecek planları ve isteklerini sunan Kazancı, Portekizli çalıştırıcıyı ikna ederek söz kesmek istiyor.

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