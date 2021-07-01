Fenerbahçe için Hikmet Karaman'ı aday gösterdi
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ümit Özat, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için Hikmet Karaman'ın en uygun isim olduğunu ifade etti.
Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen ve takım kaptanlığı da yapan teknik adam Ümit Özat ise kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Hikmet Karaman'ın teknik direktörlüğe getirilmesi gerektiğini savundu. Özat, yaptığı paylaşımlarda, "Futbol çok enteresan. Makedonya milli takımı bir dönem Hikmet Karaman'a teklifte bulunuyor. Bir aracı vasıtasıyla bu olaya şahidim. Fenerbahçe'de Makedonya milli takımın hocasını göreve getirmek istiyormuş. Ama Hikmet hoca burada gözlerinin önünde kimse onu görmüyor. Hikmet Karaman Fenerbahçe de hoca olsun Fatih Terim ve Sergen Yalçın ile yarışacak bana göre tek yerli teknik direktör" cümlelerini kullandı.
- Karaman
Kaynak: Demirören Haber Ajansı