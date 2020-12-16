Fenerbahçe Henry Onyekuru için girişimlere başladı
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Fenerbahçe Henry Onyekuru için girişimlere başladı

16.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:22
Fenerbahçe Henry Onyekuru için girişimlere başladı

Mevcut kadrosunda daha önce Galatasaray'da forma giymiş 5 ismi barındıran Fenerbahçe, 6. transfer için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Henry Onyekuru'nun transferi için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'de kanat listesindeki isimlerden birinin geçen sene G.Saray forması giyen ve bonservisi Monaco'da bulunan Onyekuru olduğu ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Yönetim, top taşıma sıkıntısı olan takımı kanat takviyesiyle güçlendirmek istiyor.

MONACO'DA KADRO DIŞI BIRAKILDI

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen William D'Avila, Henry Onyekuru'ya Galatasaray'ın yanı sıra İstanbul'dan başka takımların da talip olduğunu duyurmuştu.

Monaco'da bu sezon 2 lig maçına ilk 11 başlayan ve toplamda sadece 4 lig maçında forma giyebilen Henry Onyekuru, 143 dakika sahada kalabildi. 19 Eylül'deki Rennes maçında 9 dakika süre alan ve sonrasında bir daha forma giyemeyen Niyeryalı, kadro dışı bırakıldı.

Haber Yorumları (8)
BUNN: yine de babasıyla anlaşmak istemesi hiç hoş değil
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SABRİ ABİ: Koskoca FB nin ve koskaca ticari zeka ALI KOC un transfer politikasi bu olamaz ya allah aşkina kendinize gelin artik
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ALİİİ: Ahmet bulut olmadan fenerbahçe futbolcu alamazzzzz. . . son 5 sezondur fenerin anasını ağlattı. . . nerde sakat formsuz oynamayan sahibine yaramayan varsa hepsine en dolgun fiyata fenere getirdi
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