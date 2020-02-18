Fenerbahçe HDI Sigorta, yarın Cucine Lube ile deplasmanda karşılaşacak

18.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:54

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Cucine Lube ile deplasmanda karşılaşacak.

Eurosuole Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

A Grubu'ndaki 5 maçından da mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım, son sırada yer alıyor. Tüm maçlarını kazanan Cucine Lube ise liderlik koltuğunda oturuyor.

Kaynak: AA