Fenerbahçe hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti
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Fenerbahçe hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti

Fenerbahçe hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti
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Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında Kasımpaşa'yla karşılaştı. Sarı-lacivertli takım Samandıra'da oynanan mücadeleyi 4-1 kazandı. Fenerbahçe bir sonraki hazırlık maçında 24 Temmuz'da Udinese'yle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe sezon öncesi 2. hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Samandıra'da oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler 2 devreyi de farklı 11'le oynadı.

3 GOL PENALTIDAN

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 13. dakikada penaltıdan İrfan Can, 26. dakikada Samatta, 49. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 62. dakikada Mert Hakan'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 40. dakikada penaltıdan Yusuf Erdoğan kaydetti.

FENERBAHÇE, SLOVENYA'YA GİDİYOR

22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe, burada 3 hazırlık maçı daha yapacak.

24.07/18:00: Udinese

27.07/18:00: Tabir Sezana

30.07/17:00: Al Ahli

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