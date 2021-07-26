Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti

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Fenerbahçe sezon öncesi oynadığı 3. hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri Nazım Sangare, Ozan Tufan, Muhammed Gümüşkaya ve Zajc'tan geldi. Oynadığı 3 hazırlık maçında toplam 10 gol atan sarı-lacivertliler, sezon öncesi olumlu sinyaller verdi.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, hazırlık maçlarında şov yapıyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile karşılaşan sarı-lacivertliler karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE, 3'TE 3 YAPTI

İlk yarısı golsüz biten mücalede ikinci yarı farka koşan Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada Nazım Sangare, 59. dakikada Ozan Tufan, 70. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve 79. dakikada Zajc attı. Sarı-lacivertliler daha önce oynadığı hazırlık maçlarında da a Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorlarla yenmişti.