Fenerbahçe-GZT Giresunspor maçından notlar

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında GZT Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Max Meyer'in yerine Mert Hakan Yandaş'a, Muhammed Gümüşkaya'nın yerine Mesut Özil'e, Mergim Berisha'nın yerine Enner Valencia'ya ve Dimitris Pelkas'ın yerine Diego Rossi'ye şans verdi.

Pereira, GZT Giresunspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma üçlüsünü Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Attila Szalai'den oluşturdu.

Orta sahada Luiz Gustavo'nun yanında Mert Hakan Yandaş'a şans veren Pereira, kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Pereira'nın hücumdaki üçlüsünde ise Diego Rossi, Mesut Özil ve Enner Valencia yer aldı.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miguel Crespo, Filip Novak ve Burak Kapacak ise yedek kulübesinde forma bekledi.

Pereira'dan Frankfurt 11'i

Teknik direktör Vitor Pereira, GZT Giresunspor'a karşı UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynadıkları kadroyu sahaya sürdü.

Pereira, söz konusu karşılaşmada rakibiyle berabere kalan ve oynadığı oyunla takdir toplayan kadrosunda değişikliğe gitmedi.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, GZT Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları sona eren ancak hazır olmayan Miha Zajc ile Serdar Dursun, Giresunspor karşısında forma giymedi.

Mert Hakan ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Mert Hakan Yandaş, bu sezon ligde ilk kez ilk 11'de forma giydi.

Ligde şu ana dek Altay ve Medipol Başakşehir deplasmanlarında sonradan oyuna giren Mert Hakan, Avrupa'da ise Eintracht Frankfurt'a karşı ilk 11'de başlamıştı.