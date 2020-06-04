Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi Fenerbahçe, sözleşmesinin biteceği Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan deneyimli sağ bek için düğmeye bastı. Kanarya, 800 bin Euro nakit para ile takım kaptanlığını önerdiği eski oyuncusunun cevabını beklemeye geçti.

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kulübünden yeni mukavele için geri dönüş alamayan deneyimli oyuncunun kapısını çaldı, teklifini iletti.

Eski sağ bekini 4 yıl aradan sonra takıma döndürmek isteyen Kanarya'nın 35 yaşındaki yıldıza yıllık 800 bin Euro nakit para önerdiği bildirildi.

TAKIM KAPTANLIĞI DA TEKLİF EDİLDİ

Gökhan son senesinde Beşiktaş'ta 1.7 milyon Euro kazansa da salgın sonrası talep edilen yüzde 50'lik maaş indirimi sonrası eski takımında alabileceği ücret Kanarya'nın önerdiği rakama iniyor. Fenerbahçe'nin eski oyuncusuna yaptığı teklifte paranın yanı sıra takım kaptanlığı da bulunuyor.

Yeni sezonda sportif direktör olması beklenen Emre'nin kaptanlık için Luiz Gustavo'yu düşündüğü, ancak Gökhan Gönül transferi gerçekleşirse, Gustavo ile Gökhan'ın kaptanlığı birlikte yürüteceği kaydedildi.

(Fanatik)